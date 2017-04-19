مختل عقلي يستنفر أمن الفقيه بنصالح

علم لدى مصالح الأمن الوطني بالفقيه بن صالح، أنه تم توقيف شخص، تظهر عليه علامات الخلل العقلي، للاشتباه في إقدامه منتصف نهار اليوم الأربعاء، على توجيه طعنة بواسطة السلاح الأبيض لشخص كان يجلس بأحد المقاهي، وذلك بدون سبب واضح أو دافع معلوم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه وحسب المعطيات الأولية المرتبطة بالحادث ، فقد باغث المشتبه فيه، البالغ من العمر 31 سنة، الضحية وأصابه على مستوى عنقه بجرح غائر، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تمكنت عناصر الأمن من حجز السكين المستخدم في الاعتداء وتوقيف المشتبه فيه، الذي دخل في حالة غير طبيعية وتلفظ بعبارات غير مفهومة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إخضاع المعني بالأمر لاجراءات البحث المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما يجري التحقق من وضعه الصحي والنفسي، وذلك لتحديد جميع ظروف وخلفيات وملابسات هذا الحادث.

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