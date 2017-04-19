بلاغ جديد للأمن في قضية “ولد الفشوش”

تقرر، صباح اليوم الأربعاء، الاحتفاظ بشرطيين تحت تدبير الحراسة النظرية، للبحث معهما حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، وذلك في إطار البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في موضوع حادثة سير بجروح.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الأمر يتعلق بضابط للأمن يعمل بالهيئة الحضرية بمنطقة أمن المحيط بالرباط، والذي كان مكلفا بتدبير الإجراءات الأمنية في محيط مكان الحادثة، بالإضافة إلى مفتش الشرطة العامل بمصلحة حوادث السير والذي كان مكلفا بإجراءات المعاينة.

وأشار إلى أن إجراءات البحث القضائي في هذه النازلة تتواصل مع جميع أطراف الحادثة، بغرض تحديد المسؤوليات القانونية، وتقديم كل من ثبت تورطه في أفعال إجرامية أمام النيابة العامة المشرفة على البحث.

تعليقات