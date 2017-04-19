طقس الخميس ..انخفاض طفيف في درجة الحرارة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نوعا ما بكل من منطقة الغرب واللوكوس والسهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي مع انتعاش لدرجات الحرارة بباقي المناطق، فضلا عن تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، نسبيا كثيفة بالسواحل الوسطى والجنوبية، حيث من المحتمل أن تكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية.

وستغطي سحب منخفضة كثيفة بعض الشيء الواجهة المتوسطية خلال النهار، مع احتمال نزول قطرات خفيفة. كما سيلاحظ ابتداء من الزوال وإلى المساء نمو سحب غير مستقرة فوق الأطلس والهضاب العليا الشرقية مع نزول زخات رعدية محلية، مصحوبة برياح قوية قد تهم السهول الغربية وكذا السفوح الجنوبية الشرقية. عدا ذلك ستكون الأجواء قليلة السحب بباقي المناطق.

كما يرتقب هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي.

وستهب الرياح شرقية قوية نوعا ما إلى قوية بمنطقة طنجة، ومعتدلة من القطاع الغربي بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية إلى غربية بالجنوب الشرقي للبلاد، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى غربية عموما بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول المحيط الأطلسي وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 19 و24 درجة بمنطقة الغرب واللوكوس والسهول غرب الأطلس والجنوب- الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات وجوار السواحل المتوسطية، وما بين 20 و25 درجة بالسواحل الأطلسية وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 25 و30 درجة جنوب المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول المحيط الأطلسي وداخل سوس والسفوح الجنوبية – الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 31 و36 درجة بكل من اللوكوس والغرب والسهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي للمملكة والشرق وكذا أقصى جنوب الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقويا إلى جد قوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين أصيلا والعرائش وما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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