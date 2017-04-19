جهة البيضاء رقم أساسي في معادلة الأمن الغذائي

تمثل خزان الحبوب بالمغرب وتنتج 14 % من المردود الفلاحي الوطني

تعد جهة الدارالبيضاء- سطات التي خرجت من رحم التقسيم الجهوي لـ 2015 ، إستراتيجية في الأمن الغذائي، نظرا لما تلعبه من دور طلائعي في القطاع الفلاحي على الصعيد الوطني،

مستفيدة من مساحات شاسعة صالحة لمختلف الأنشطة المجالية ومن بنيات تحتية مهمة ونسيج متطور للتنظيمات المهنية والصناعات الفلاحية.

تتوفر الجهة التي تضم عمالتي الدارالبيضاء والمحمدية وأقاليم سطات وبرشيد وبنسليمان وسيدي بنور والجديدة والنواصر ومديونة، على مساحة صالحة للزراعة، تصل إلى 657 .437 .1 هكتارا، تسعفها موارد مائية وتجهيزات هيدروفلاحية مكنت من سقي مساحة 436 .146 هكتارا، ضمنها 96 ألف هكتار مجهزة بنظام الري الكبير، و15833 بنظام الري بالتنقيط، وهو ما مكن من منتوجات متنوعة على طول السنة، مع ما رافق ذلك من تشغيل لليد العاملة، ونسيج متطور ونشيط لتنظيمات مهنية بلغت في مجملها 1210 تعاونيات وجمعية.

ويرى عبدالرحمان النايلي، المدير الجهوي للفلاحة بالجهة أن القطاع بالجهة يطبعه التنوع، ويعرف دينامية متواصلة، ومرد ذلك تعبئة جهود المنتجين لتكثيف عمليات الاستثمار في القطاع، وتسريع وتيرة تقنيات الإنتاج الحديثة، في ظل دعم الوزارة الوصية ضمن برنامج المغرب الأخضر .

وقال النايلي “عندما نتحدث عن جهة الدارالبيضاء- سطات في عمقها الفلاحي، فنحن بصدد أهم منطقة منتجة للغذاء ببلادنا، من منطلق أن المساحة المنجزة من الحبوب تقدر ب970 ألف هكتار وبإنتاج 500 ألف قنطار، هو رقم يمنحها صفة خزان الحبوب بالمغرب. وفي الشمندر، وصل الإنتاج في 2016 إلى235 ألف طن، فضلا عن أنها تغذي أسواق عديدة بالخضروات التي تنتشر على مساحة 14 ألف هكتار، والأشجار المثمرة على مساحة 713 62 هكتارا”.

كما تسهم المنطقة بقسط كبير في توازن إنتاج الحليب واللحوم بإنتاج 590 مليون لتر من الحليب، وألفا و85 طنا من اللحوم الحمراء، وألف و248 طنا من اللحوم البيضاء، وهو ما مكن الجهة من المساهمة بـ 32 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبالتالي، تعد قاطرة تنمية فلاحية بامتياز، فهي تساهم بـ 40 في المائة من إنتاج الشمندر، و45 في المائة في لحوم الدواجن، و24 في المائة من الحليب و24 في المائة من الحبوب، و18 % من اللحوم الحمراء، و15 % من الخضروات.

ويلخص المدير الجهوي للفلاحة تدخلات المديرية في مواصلة المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجهوي للفلاحة في إطار تنزيل أمثل لمخطط المغرب الأخضر، بما يرفع الدينامية الفلاحية بالجهة ويعمل على تحسين دخل الفلاحين .

ويرتكز المخطط الجهوي للفلاحة على 266 مشروع في إطار الدعامتين الأولى والثانية، عبر انتقال سريع من أنماط سقي تقليدي إلى السقي بالتنقيط على مساحة 900 .32 هكتارا، مع بلورة مشروع رائد لسقي منطقة هشتوكة البير الجديد، ويبلغ سقف الاستثمارات المرتقبة 4.4 ملايير درهم، تهم تطوير سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني، في أفق تثمين نموذحي للمنتوجات المجالية التي تزخر بها الجهة ومنها نعناع “البروج” ونعناع “تماريس”، والفلفل الحار والكسكس و”السمن” والعسل، وجبن ماعز بني مسكين والسفرجل، والعنب الدكالي المجفف، وزيت الصبار وزيت الأركان والزيتون والكبار، وحليب الناقة والكامون والتين المجفف واللوز والترفاس الأبيض الساحلي.

وتعد تدخلات المديرية في منتوج العنب الدكالي رهانا أساسيا، لأنه زراعة ارتبطت بتاريخ المنطقة ومجالها، من منطلق أنه منتوج محلي يوفر 450 ألف يوم عمل، وبقيمة إنتاج تصل 153 مليون درهم سنويا .

كما تندرج توسيع المساحة المزروعة بالتين ضمن طموحات الجهة بغرس 4500 هكتار تنضاف إلى 1900، وكانت البداية من آسفي التي أشرف فيها الملك محمد السادس، في أبريل 2013 على غرس مساحة 600 هكتار من أشجار التين .

وارتفع عدد المستفيدين من الإعانة في إطار صندوق التنمية الفلاحية إلى 22264 مستفيدا في 2016، بزيادة 637 مستفيدا مقارنة بـ 2009 تاريخ انطلاق مخطط المغرب الأخضر.

وارتفعت نسبة الاستثمار بين 2009 و2016 إلى 415 مليون درهم بزيادة 168، وهمت 22264 فلاح، وهي موزعة بنسبة 54 في المائة إعانات لتطوير التجهيزات الهيدروفلاحية و26 في المائة تهم الإنتاج الحيواني و17 في المائة تتعلق بمعدات فلاحية و3 في المائة في باب إنجاز اسطبلات وما تبقى لتطوير غرس الأشجار المثمرة، وكل ذلك يندرج في حلقة أشمل، وهي عصرنة الضيعات الفلاحية، بما يضمن للجهة ريادتها الفلاحية بحوالي 14 في المائة من الانتاج الفلاحي الوطني .

عبدالله غيتومي (الجديدة)

الجهة رائدة في إنتاج الحليب والسكر

تراهن الجهة على حضور متميز في قطاع مهم في الغذاء اليومي، ويتعلق الأمر بإنتاج الحليب، إذ تتوفر الجهة على قطيع من الأبقار يتكون من 835. 780 رأسا، ضمنها 310 ألف من الأبقار الحلوب، تنتج 635 مليون لتر من الحليب، يصنع منه 60 في المائة. ويروم خلق 574 تعاونية لجمع وتسويق الحليب و26 جمعية لمربي الأبقار الحلوب وإعادة تأهيل 580 مركزا لجمع الحليب وهيكلة القطاع في إطار الفدرالية البيمهنية للحليب، ودعم استيراد الأبقار الحلوب من الصنف الأصيل حوالي 1500 رأس وخلق 56 مدارا للتلقيح الاصطناعي، وترقيم 95 في المائة من القطيع وتنويع الزراعات الكلئية وتكثيف الإرشاد والتأطير، كل ذلك يهدف إلى رفع إنتاجية القطاع، الذي يصنع جزءا كبيرا في وحدتين صناعيتين بالجديدة، هما “مركز الحليب سنترال” و”نستلي المغرب”.

كما تحتضن الجهة وحدات في الصناعات الغذائية تساهم بـ 8،15 في المائة من القيمة المضافة الوطنية، ومكن التصنيع الفلاحي من استحواذ الجهة على أهم نسيج للصناعات التحويلية، خاصة في أكبر معمل لصناعة السكر بسيدي بنور (40 في المائة من السكر الوطني)، و1328 وحدة للصناعة الغذائية، منها 463 وحدة متخصصة في تصنيع الإنتاج النباتي، و865 وحدة في تصنيع الإنتاج الحيواني.

وفضلا عن وحدات تصنيع الحليب والسكر، تتوفر الجهة على وحدات متخصصة في إنتاج الكسكس والعجائن و”البسكويت” والحلويات، و64 مطحنة، وتعبئة المنتوجات النباتية الطرية والمجففة مثل الخضراوات والتوابل والزيتون، وتخزين البيض و10 مجازر للدجاج و50 وحدة لإنتاج اللحوم، و30 وحدة لقطع وتجميد اللحوم الحمراء والبيضاء و39 وحدة لإنتاج الألبان ووحدتان لتصنيع العسل.

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