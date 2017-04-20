النجار يمارس “الإزعاج” العلمي

طالبة تحرج الشيخ المصري وتنصحه بارتداء الحجاب لزعمه أنه يحمي من الأشعة البنفسجية

مازال الجدل متواصلا حول مضامين المحاضرات التي ألقاها الشيخ المصري زغلول النجار، نهاية الأسبوع الماضي، بفاس، حول الإعجاز العلمي في القرآن، خلال المؤتمر العالمي الرابع للباحثين في القرآن.

ووجد الشيخ المصري، الذي يعد أحد أبرز المنظرين لهذا المبحث المستحدث، بل وعضوا مؤسسا لـ «الهيأة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن»، نفسه في موقف حرج وهو يواجه أسئلة حرجة للطلبة بكلية العلوم والتقنيات بجامعة محمد بن عبد الله بالعاصمة العلمية، تعقبت الكثير من أخطائه المتعلقة بالإعجاز العلمي في محاضرات سابقة.

وانبرى الباحث المغربي نجيب المختاري لرصد مجموعة من مزالق الشيخ الذي تعرضت بضاعته المزجاة للكساد في الشرق ليعرضها في المغرب، منها قوله الإعجاز العلمي في عدد كواكب المجموعة الشمسية ورد في محاضرة له عام 2004، وقال فيها إن عددها 11 كوكبا، ولا يمكن إيجاد أبعد من ذلك.

وقال المختص المغربي إنه تم اكتشاف 19 كوكبا جديدا في المجموعة الشمسية بعد المحاضرة المذكورة، فيما أصر الشيخ النجار على عدم صحة ذلك، مؤكدا أن كواكب المجموعة الشمسية لا تتجاوز 11 فقط.

وفند المتدخل صحة حديث يستشهد به النجار يقول “تغرب عن قوم وتطلع على قوم، وتغرب عن قوم وتطلع، فقوم يقولون غربت، وقوم يقولون طلعت”، واعترف زغلول النجار بعدم صحة الحديث، فيما تعرض لتأنيب ومطالبة بالاعتذار عن إدراج حديث لا أصل له.

ومن بين ردود الأفعال الساخرة التي تعرض لها الشيخ المصري ادعاؤه أن الحجاب يحمي المرأة من الأشعة فوق البنفسجية، فعقبت عليه إحدى الطالبات «لماذا لا ترتديه أنت؟» كما اعتبرت طالبة أخرى أن الزعم بأن القرآن يشتمل على نظريات علمية فيه إساءة لهذا النص الديني لأن النظريات قابلة للتفنيد وتتجدد باستمرار.

ومن بين «النظريات» التي اشتهر بها النجار وأثارت ردود أفعال ساخرة في 2003 وهي طريقة تعامله مع الحديث النبوي المشهور الذي جاء فيه «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء».

فزعم النجار، دون أي أساس علمي، أن «هناك خاصية في أحد جناحي الذباب هي أنه يحول البكتيريا إلى ناحية.. وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب أو الطعام.. فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم وأول واحد منها هو مبيد البكتيريا يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد جناحيه فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه.. ولذا فإن غمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجراثيم التي كانت عالقة به وكاف في إبطال عملها».

وهو ما جعل الساخرين منه يطالبون بافتتاح مصنع إسلامي لاستخراج المضادات الحيوية من أجنحة الذباب، ويرون في ادعاءات الشيخ إهانة للعلم والدين معا.

عزيز المجدوب

تعليقات