شهداء الواجب بفاس

اثنان فقدا الحياة وآخرون أصيبوا بجروح أثناء تدخلات أمنية

لم يسلم رجال أمن بفاس من اعتداءات جسدية متكررة أثناء أدائهم مهامهم في محاربة الجريمة ومحاولة اعتقال مطلوبين للعدالة، وصلت إلى حد وفاة بعضهم شهداء للواجب المهني، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث ظلت منقوشة في ذاكرة زملائهم.

ولم ينس الفاسيون وفاة مسؤول أمني أثناء تدخله وزملائه في دورية، لاعتقال مسجل خطر بحي عين النقبي، عاجله بضربات بسكين أصابته بعضو حساس من جسده ليسقط صريعا أمام أعين زملائه، خلف سور بموقع قريب من السكة الحديدية، قبل اعتقال المشتبه فيه.

حادث آخر أكثر ألما ومأساوية شهدته صفرو، بعد وفاة شرطي تدخل لمنع تحرش شاب بتلميذات قرب ثانوية بالمدينة، فدهسه المتهم بدراجته النارية أثناء إيقافه، قبل أن يدخل في غيبوبة لم يستفق منها، دون أن تنفع محاولات إنقاذ حياته رغم محاولات الطاقم الطبي.

ولم يقتصر العنف ضد أمنيين، على الحالتين بل سبقتهما وأعقبتهما حوادث أخرى دموية بالمدينتين وتاونات، لكنها لم تصل إلى حد إزهاق الروح، رغم بشاعتها واستهداف سلامتهم الجسدية باستعمال أسلحة بيضاء أو كلاب شرسة، درءا لمحاولة إيقافهم في تدخلات أمنية.

ومن آخرها محاولة مسجل خطر، كان تحت تأثير المخدرات، تصفية أمني منتصف مارس الماضي، قبل إطلاق رصاصة في الهواء لتخويفه والحد من خطورته والحيلولة دون إيذائه أو الاعتداء على المارة، إضافة إلى شابين آخرين استهدفا شرطيا في الصباح الباكر بطريق ويسلان.

وقبل ذلك بأيام دهس شابان كانا على متن سيارة، ضابطا بنقطة للمراقبة أثناء محاولته إيقافهما لارتكابهما مخالفة مرورية قرب ملتقى شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس، لكن السائق أقلع بسرعة فائقة محاولا قتل الضحية قبل أن يلوذ بالفرار ويعتقل ورفيقه لاحقا.

حادث آخر أقل مأساوية نسبيا، شهده حي بمقاطعة جنان الورد، في تدخل أمني لاعتقال مطلوب للعدالة، قبل أن يصطف أقاربه إلى جانبه محاولين إيذاء أفراد الدورية والاعتداء الجسدي عليهم، إضافة إلى حادث مماثل شهده حي عوينات الحجاج بمقاطعة سايس.

وباستثناء حالات اعتداء قليلة خارج أوقات العمل كما هو حال تعنيف منحرف لشرطي في طريقه لصيدلية حراسة بالليدو، فغالبية الاعتداءات الجسدية على أفراد الأمن، تكون أثناء أدائهم مهامهم وبسببها بمواقع مختلفة سيما بالأحياء الهامشية التي تعرف انتشارا للجريمة.

وتبقى الأسلحة البيضاء أكثر الوسائل المستعملة من قبل جانحين في اعتدائهم على أفراد الأمن، كما حال ملقب ب”بابا” تسلح بسكين كبير، وباغت ضابطا بولاية الأمن كان في مهمة بدرب عقيبة الفئران بالمدينة العتيقة، مصيبا إياه بجروح بالغة في يده اليسرى.

شرطي آخر بالدائرة 11 بالمنطقة الثالثة، لم يسلم بدوره من عنف المجرمين، إذ نجا بأعجوبة من محاولة ذبح من قبل منحرف وجه إليه ضربة قوية بسكين مصيبا إياه بجرح غائر أثناء تدخله ضمن دورية أمنية للحيلولة دون اعتدائه على والدته بمنزلها بحي بن دباب.

ويتذكر الرأي العام إصابة مسؤولين أمنيين بجروح بالغة، بعد رميهما بحجارة كبيرة من فوق منزله أثناء تدخلهما ضمن دورية لاعتقال مطلوب للعدالة بحي سيدي بوجيدة، ما تسبب لهما في مضاعفات أجريت لهما إثرها عمليات جراحية بمستشفى الغساني لإنقاذ حياتهما.

الحي نفسه شهد في فترات متباعدة اعتداءات متكررة على رجال الشرطة، كما هو حال حي عوينات الحجاج حيث أصيب شرطي بطعنات بالسلاح الأبيض واعتداء بالعصي من قبل عائلة تدخلت لمنعه ومن معه من اعتقال قريبها المبحوث عنه لأجل السرقة الموصوفة.

وعكس ذلك عمد منحرفون إلى استعمال كلاب شرسة سيما من نوع “بيتبول” لمهاجمة رجال أمن أثناء أدائهم عملهم، كما هو حال شرطي بالمنطقة الأولى بحي البطحاء، أصيب بجروح متفاوتة خاصة في رجله، بعدما استنجد مطلوب للعدالة، بهذا الحيوان للحيلولة دون إيقافه.

حادث مماثل شهده حي فاس الجديد في وقت سابق لذلك، أمام تنامي حوادث الاعتداء الجسدي على رجال شرطة بمختلف المناطق الأربع، ما اضطر بعضهم إلى إطلاق الرصاص على مهاجميهم إما لتخويفهم أو لشل حركتهم والحد من خطورتهم، وصلت إلى قتل جانح.

حميد الأبيض(فاس)

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