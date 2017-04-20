احتراق حافلة وسيارة أجرة بالبيضاء

شهدت البيضاء أول أمس (الاثنين)، احتراق حافلة للنقل الحضري وسيارة أجرة، دون أن يخلف الحادثان ضحايا، وإن تسببا في استنفار أمني كبير.

ووقعت الحادثة الأولى، قرب ميناء البيضاء، وبالضبط البوابة أربعة، عندما تفاجأ ركاب سيارة أجرة من الحجم الكبير قادمة من عين السبع إلى وسط المدينة بانبعاث دخان من محرك السيارة، ومجرد أن توقف السائق، وغادرها الركاب، اندلعت فيها النيران بالكامل.

واستنفر احتراق سيارة الأجرة عناصر الأمن، الذين هرعوا إلى المكان، مرفوقين بعناصر من الوقاية المدنية، التي نجحت في إخماد الحريق، الذي أتى على كل السيارة. ورجحت المصادر سبب الحريق إلى حدوث تماس كهربائي، ساهمت فيه أيضا الحالة الميكانيكية المتدهورة للسيارة.

وفي الليل، سيتفاجأ سائق حافلة للنقل الحضري، باندلاع النيران في محركها، قبل أن تأتي عليها بالكامل، أثناء توجهه إلى مستودع الشركة عبر الطريق السيار.

واضطر سائق الحافلة إلى إيقافها والفرار، بعد أن وصل أسفل قنطرة مدارة الفداء مرس السلطان. وأكد شهود أن الحريق خلف هلعا في صفوف سائقي السيارات والشاحنات، خوفا من انتقاله إليهم.

وشوهد استنفار أمني كبير بالطريق السيار، إذ حضرت مختلف الفرق الأمنية، إضافة إلى عناصر الوقاية المدنية، التي وجدت صعوبة بالغة في البداية في إطفاء النيران، خصوصا بعد أن انفجر خزان الوقود، وتسربت كميات كبيرة منه في الطريق.

واستعانت السلطات بالشركة المختصة في النظافة، التي عمل أفرادها بعد إخماد الحريق على تنظيف الطريق السيار من مخلفات الحريق وبقايا الوقود، تفاديا لوقوع حوادث خطيرة.

مصطفى لطفي

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