حجز قارب محمل بالمخدرات بتطوان

تمكنت مصالح الدرك البحري التابعة للقيادة الجهوية للدرك بتطوان،في الساعات الأولى من صباح أمس (الثلاثاء)، من توقيف زورق مطاطي سريع محمل بالمخدرات، في طريقه إلى إسبانيا، بعد مطاردته على طول الساحل الممتد بين كابونيغرو والمضيق. وأوردت مصادر «الصباح»، أن العملية تمت بمنطقة كابونيغرو، إذ تم توقيف الزورق المحمل بالشيرا بعرض البحر وهو في طريقه إلى الضفة الأخرى بعد أن تمكن ركاب الزورق السريع من الفرار بعد مناورة قاموا بها، لكنهم تركوا القارب وحمولته البالغة حوالي ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا موزعة على حوالي 65 طردا. وفتح تحقيق في الموضوع من قبل مصالح الدرك بالقيادة الجهوية بتطوان للكشف عن مزيد من التفاصيل بخصوص الكمية المحجوزة ومن يقف وراءها، إذ تجرى حاليا تحريات وتحقيقات لمعرفة أصحاب الزورق ومصدر المخدرات. وعلمت «الصباح»وفقا للتحقيقات الجارية حاليا، أن الزورق المطاطي انطلق من أحد شواطئ تطوان، بعد وقت قصير من توقيفه وهو ما سيجعل التحقيق يصل إلى بعض المسؤولين.

يوسف الجوهري (تطوان)

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