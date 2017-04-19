رونالدو يهاجم جمهور الريال بعد الفوز على بايرن

هاجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، جماهير فريقه بعد الفوز على بايرن ميونيخ أمس الثلاثاء بأربعة أهداف لاثنين، وضمان التأهل إلى نصف نهاية عصبة الأبطال الأوربية.

ورغم تألق الدولي البرتغالي، غير أنه استغل الفرصة أمام الصحافة الإسبانية، وقال إن “على جمهور الريال احترام اللاعبين وخاصة أنا، وألا تصفر علينا عندما نلعب مباراة صعبة”.

وأضاف رونالدو “الأمر لم يكن سهلا أمام فريق قوي مثل بايرن، وتسجيل 5 أهداف على أفضل حارس في العالم ليس بالأمر السهل. عانينا في مباريات كثيرة، وتعودنا على الخروج من الأزمات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة”.

وقال “أطالب جماهير الريال ألا تصفر علي فقط، لأنني أقدم كل ما لدي من أجل هذا الفريق، ولا أتهاون في مساعدته على الفوز بالألقاب”.

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