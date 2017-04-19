الشرطة تدخل على خط فضائح التحكيم في مباراة الريال وبايرن

قالت وسائل إعلام أوربية، إن الأمن الإسباني تدخل أمس الثلاثاء، من أجل حماية حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بملعب سانتياغو بيرنابيو، بعدما اقتحم أرتورو فيدال وثياغو ألكانتارا وروبر ليفاندوفسكي لاعبي الفريق الألماني، مستودع ملابس الحكم الهنغاري كاساي، للاحتجاج على المجزرة التحكيمية التي عرفتها المباراة.

وقدم الحكم أمس مباراة كارثية، بأخطاء غير مسبوقة، غيرت مجرى المباراة كليا لصالح ريال مدريد، الذي تأهل في النهاية إلى دور النصف بعد الفوز ب 4-2 بعد الأشواط الإضافية.

وحسب المصادر نفسها، اضطر الأمن إلى إخراج لاعبي بايرن من مستودع ملابس الحكام، بعدما تطور الأمر إلى ملاسنات قوية.

وعبر لاعبو بايرن والمدرب كارلو أنشيلوتي عن صدمتهم أمام الصحافة بعد المباراة، بعدما احتسب الحكم هدفين غير شرعيين لريال مدريد، فيما طرد فيدال بطريقة غريبة وغير مفهومة.

وطالب أنشيلوتي من الاتحاد الأوربي إيجاد حلول سريعة لهذه المجزرة التحكيمية، فيما اعتبر بعض لاعبو بايرن أن المباراة سرقت منهم بطريقة بشعة.

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