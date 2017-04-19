حجز لحوم فاسدة بالجديدة

أعلن الدرك الملكي، أمس الثلاثاء، عن قيامه، مؤخرا بجماعة سيدي علي بن حمدوش (إقليم الجديدة)، بحجز كمية مهمة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك.

وحجز الدرك الملكي، الذي تدخل في إطار ممارسة مهمة الشرطة الإدارية والقضائية في مجال حماية الصحة العمومية، اللحوم الفاسدة على متن مركبة وأوقف سائقها.

وأوضح بلاغ للدرك الملكي أن التحريات المنجزة كشفت أن اللحوم المحجوزة مرت عبر سلسلة من الوسطاء، حتى تصل إلى بائعي المأكولات المتجولين.

وحسب المصدر ذاته فقد تم تقديم المشتبه فيه للعدالة بتعليمات من النيابة العامة، فيما سلمت السلعة المحجوزة ووسيلة النقل إلى المصالح المختصة.

تعليقات