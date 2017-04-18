بلاغ مشترك بين قطر والمغرب

أكدت المملكة المغربية ودولة قطر اليوم الثلاثاء، عزمهما على تعزيز الدينامية المتميزة للتعاون الثنائي.

وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وعلي شريف العمادي وزير المالية بدولة قطر، أكدا خلال مباحثاتهما بالرباط، استعدادهما المشترك للعمل على تعزيز الدينامية المتميزة للتعاون الثنائي وتكثيف الاتصالات بين مسؤولي البلدين والانكباب على توفير الظروف المثلى للمستثمرين.

وأضاف أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على جودة العلاقات الأخوية التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة قطر ، حيث نوه الجانبان بمستوى التعاون الاقتصادي المثمر القائم بين البلدين، والذي تعززه ترسانة من اتفاقيات التعاون تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. حضر هذا اللقاء الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وسفير دولة قطر بالمغرب.

يشار إلى أن الوزير القطري يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار مشاركته في أشغال الدورة الثامنة لمجلس وزراء المالية العرب الذي ينظمه بالرباط، صندوق النقد العربي.

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