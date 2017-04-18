مفاجأة سارة للبيضاويين يوم الديربي

قال كريم كليبي، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء إن تذاكر الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء الرياضيين، المقرر الأحد المقبل برسم الجولة 25 من البطولة الوطنية، ستطرح للبيع على الأنترنت لأول مرة.

وأضاف كليبي في تصريح لإذاعة “راديو مارس”، أن المنظمين اتفقوا على الفكرة ويجهزون كل التدابير من أجل طرح التذاكر للبيع قبل يومين من المباراة، إذ ستطرح أعداد وافرة على الأنترنت لتفادي الازدحام في شبابيك ملعب محمد الخامس.

وأوضح المسؤول المذكور أن الشركة المكلفة بالتنظيم اتخذ كل التدابير من أجل إنجاح المباراة تنظيميا وأمنيا.

ومن المقرر أن ترجى المباراة بشبابيك مغلقة الأحد المقبل.

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