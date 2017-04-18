مرشحة للرئاسة الفرنسية تدعم بوليساريو

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن مرشحة “حزب النضال العمالي للانتخابات الرئاسية الفرنسية، ناتالي أرتو”، عبرت عن دعمها لجبهة بوليساريو الانفصالية.

وأشارت الوكالة الجزائرية، أن أرتو، قالت إنها ستفسخ “كل اتفاق تعاون في المجال العسكري مع المغرب”، في رسالة وجهتها لجمعيات ما تسمى “أصدقاء الجبهة الانفصالية.

وتحتل ناتالي أرتو الرتب الأخيرة في استطلاعات الرأي التي تنجزها مؤسسات مختصة قبل 6 أيام من الانتخابات الرئاسية.

ونقلت الوكالة جزء من رسالة المرشحة للرئاسة الفرنسية، تقول فيها “على المستوى الافريقي أدعو الى إحداث القطيعة مع سياسة الحكومات الفرنسية السابقة التي تساهم في استغلال شعوب المنطقة من خلال الشركات الامبريالية وعلى رأسها الفرنسية وحلفائها المحليين، باللجوء غالبا إلى التدخل العسكري المباشر داعية إلى فسخ كل اتفاق عسكري مع الحكومة المغربية الحالية”.

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