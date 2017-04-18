صوت المجتمع: “كهربائي حول حياتنا إلى جحيم”

“من يحمي هذا الحرفي؟” سؤال يردده سكان بالزنقة 82 بدرب اليوسفية بمقاطعة مرس السلطان البيضاء، على نطاق جدي، بعد مسار طويل من الشكايات والتظلمات والرسائل الاحتجاجية ضد صاحب ورشة لإصلاح كهرباء السيارات يجثم على أنفاسهم منذ سنوات.

وبدأ السكان المتضررون يشكون، فعلا، في وجود “ركيزة صحيحة” لهذا الحرفي في إدارة، أو مؤسسة رسمية ما، تزين له أفعاله وتماديه في استفزاز القاطنين بعدد من السلوكات والتصرفات غير القانونية، منها فتح ورش صناعي وسط حي سكني دون ترخيص، ورفض إغلاقها بعد توصله بقرار في هذا الشأن موقع من مسؤولي المقاطعة، ناهيك عن إغراقه الدرب بعدد من السيارات (بعضها يحمل علامة جيم الحمراء) وسد الطريق على المواطنين ومنعهم من ركن مركباتهم.

وقال السكان إنهم بعثوا عددا من الرسائل والشكايات إلى مسؤولي المدينة، يطلبون منهم التدخل لوضع حد لهذا الجبروت، دون أن يتلقوا أي جواب على ذلك، علما أن المقاطعة سبق أن أصدرت قرارا يحمل عدد 427/17 صادرا في 17 فبراير الماضي يقضي بإيقاف النشاط، دون أن يمتثل المعني للأمر.

وتوصلت “الصباح” بعريضة تتضمن أسماء قاطنين بالزنقة نفسها يعرضون فيها عددا من التجاوزات التي يقوم بها صاحب الورشة الصناعية، منها عدم احترامه لأوقات العمل واستغلاله مساحات كبيرة خارج المحل لإصلاح السيارات التي تتقاطر على المكان من جهات مختلفة من المدينة، وتحدث به ضجيجا وجلبة، ناهيك عن الأضرار الصحية المترتبة عن دخان العوادم ومواد اللحام وروائح الغاز، وتأثير كل ذلك على الأطفال والشيوخ الذين يعانون أزمات تنفسية ونوبات ربو وأمراض القلب والشرايين.

وأكد السكان أن السيارات القادمة من خارج الزقاق يفوق عددها العشرين سيارة تتجمع كلها في مكان واحد، متسببة في عرقلة حركة السير، كما تحرم القاطنين ومالكي الشقق والمكترين من ركن سياراتهم على امتداد ساعات اليوم.

وما يغضب السكان أكثر مجموعات الشباب والزبناء والصناعيين الذين يتحلقون حول السيارات ويشرعون في إطلاق الكلام على عواهنه وتبادل ألفاظ نابية، دون مراعاة حرمة الجوار، ما اعتبره القاطنون إمعانا في الاستفزاز، مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل العاجل، قبل فوات الأوان.

ي.س

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