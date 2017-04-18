أخنوش يفكك ألغام الريف

اتفاق لدعم الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للصيادين ينهي إضراب ميناء الحسيمة

دخل عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على خط عملية تفكيك ألغام احتجاجات الريف إلى جانب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وإلياس العماري رئيس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وذلك بتسريع إجراءات إنهاء إضراب العاملين في ميناء الحسيمة من خلال اتفاق لدعم الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للصيادين.

وأعلن مجلس الجهة المذكورة أن بحارة الحسيمة، الذين تضررت مراكبهم من سمك “النيكرو”، سيعودون لمزاولة نشاطهم بشكل طبيعي في ميناء الحسيمة ابتداء من الأسبوع الحالي، وذلك بعد اتخاذ قرار تعويض الشباك المتضررة بنسبة 100 في المائة من قيمة اقتناء الشباك الجديدة المخصصة لصيد الأسماك السطحية.

وذكر بلاغ للمجلس أنه تم، خلال اجتماع انعقد الجمعة الماضي بالرباط، بحضور وزيري الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووالي جهة الشرق، ورئيسي مجلسي الجهتين، ورؤساء الجمعيات المهنية العاملة بقطاع الصيد البحري، الاتفاق على تعويض الشباك المتضررة بنسبة 100 في المائة من قيمة اقتناء الشباك الجديدة المخصصة لصيد الأسماك السطحية.

وأضاف البلاغ أنه تم الاتفاق، كذلك، مع جمعيات البحارة على دعم الخدمات الصحية والاجتماعية لفائدة مزاولي مهنة الصيد البحري، فضلا عن الاتفاق مع جمعيات أرباب مراكب الصيد التقليدي لدعم هذا القطاع.

والتزمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري) بتوفير باخرة خفر لإنقاذ الأرواح البشرية والبحث عن المفقودين عند تعرض مراكب الصيد للحوادث في عرض البحر، حرصا على أرواح البحارة، فيما تعهد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بدعم الجمعيات العاملة في هذا المجال.

وكشفت رئاسة مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة أن الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية بالحسيمة مع منتخبي الإقليم وفعاليات المجتمع المدني، اعتبر مناسبة للحوار والنقاش المتبادل، إذ أجاب المسؤول الحكومي على مختلف التساؤلات التي طرحها الحضور والمرتبطة أساسا بالشق التنموي بالإقليم.

وأكد العماري على أن المجلس أعلن عن مجموعة من المبادرات التي تندرج في إطار البرنامج الجهوي للتنمية والذي سيصادق عليه في الـ 25 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى تعبئة حوالي 2 مليار درهم من صندوق التنمية القروية.

وأوضحت الجهة أن المجلس ما فتىء ينكب على التفكير في مبادرات ومشاريع تفك العزلة عن المنطقة وتيسر شروط التنقل إليها ومنها، إذ ستطلق في الأيام القليلة المقبلة دراسة تقنية تهم إنجاز مشروع الطريق المزدوج بين الحسيمة وتطوان.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي حضره نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى الداخلية، ومحمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ومحمد بودرا رئيس بلدية الحسيمة، يندرج في سياق سلسلة لقاءات تهدف إلى التجاوب الفعال والميداني مع مختلف الإشكاليات التي تهم التنمية بالإقليم.

ياسين قُطيب

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