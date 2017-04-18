تتويج إفريقي لسلوى أخنوش

توجت سلوى الإدريسي أخنوش، الرئيس المدير العام لمجموعة “أكسال”، المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة وتسويق العلامات الفاخرة وتدبير المراكز التجارية الكبرى، بلقب “المرأة الإفريقية في المقاولة”، ضمن أشغال النسخة الثانية من المنتدى الذي نظمته مجلة “المرأة الإفريقية الجديدة” المرموقة، إذ تم تتويج سيدة الأعمال وتكريمها رفقة أسماء نسائية إفريقية أخرى، خلال حفل أقيم للمناسبة في العاصمة السنغالية دكار أخيرا.

وأفادت الجهة المنظمة، أن التأثير في الوسط الاجتماعي، أحد أهم شروط منح الجائزة، التي حصلت عليها سلوى أخنوش، إذ تم التركيز على منجزات سيدة الأعمال في مجال الاستثمار وتشجيع الاستهلاك وإحداث فرص الشغل، من خلال المركب التجاري الضخم “موروكو مول”، وكذا عبر علامتها الجديدة “يان أند وان”، الموجهة إلى الجمال والعناية، عبر سلسلة مراكز تجميل ذكية، تستخدم أحدث التكنولوجيا عالميا، وتعتبر الأولى من نوعها في القارة السمراء.

ودخلت سيدة الأعمال الشهيرة رفقة مغربية أخرى، سباق الحصول على جوائز “المرأة الإفريقية في المقاولة”، يتعلق الأمر بصونيا مزور، الكاتبة العامة للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية (ADEREE)، التي كانت تنافس على جائزة في مجال نشاطها، في الوقت الذي تم تتويج وجوه مؤثرة جديدة في القارة السمراء، يتعلق الأمر بـ”فتوماتا جالو طامبا جانغ”، نائبة الرئيس الغامبي، بجائزة “المرأة الإفريقية للسنة”، وذلك تقديرا لنشاطها في مجال حقوق الإنسان.

وحصلت “هيلينا اندوم” من ناميبيا، خلال الحدث ذاته، الذي ينظم للمرة الأولى في إفريقيا، بعد أن احتضنت لندن نسخته الأولى، على لقب “المرأة الإفريقية في مجال الصحة”، بسبب إجرائها أكثر من 35 ألف عملية جراحية مجانية لمرض الساد (اجلالة العين)، إلى جانب “تيريزا كاشينــــــداموطو”، التي حازت لقب “المرأة للمجتمع المدني”، بعد تمكنها من إلغاء أكثر مـــــــن 300 زيجـــــــة أطفال في قـــــريتها بملاوي، ما حض الحكومة على حظر زواج الأطفال في جميع أنحـــــاء البلاد.

بدر الدين عتيقي

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