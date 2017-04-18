أمن مراكش يتعقب مدوني كتابات حائطية

أعلنت مصالح الاستعلامات في مراكش، أول أمس (السبت)، حالة استنفار في صفوف أفرادها، بعد اكتشاف كتابات حائطية في عدد من الأحياء، خاصة بمحيط الحي الجامعي.

وحلت المصالح الأمنية بالأحياء المحيطة بالحي الجامعي، كما رابطت سيارات الشرطة بمدخل الحي نفسه، وباشرت مصالح أمنية أخرى تحرياتها من أجل تحديد هوية المدونين على الجدران.

وكتب المجهولون على الجدران عبارة “فق أ الشعب” في عدة أحياء، مما اعتبر رسالة من جهات لإشعال المواجهة مع رجال الأمن، وشرعت الأجهزة الأمنية في جمع معلومات من زبناء المحلات التجارية والمقاهي من أجل تحديد هوية المدونين، في حين باشرت مصالح أخرى تحرياتها داخل الحي الجامعي.

ولم تستبعد مصادر “الصباح” أن يكون المدونون ينتمون إلى فصيل طلابي لأحد التيارات السياسية، مشيرة إلى أن توقيت ظهور الكتابات تزامن والأحداث الدامية التي شهدتها فاس بين الطلبة المحسوبين على التيار القاعدي والمصالح الأمنية، وأدت إلى إصابة عدد من أفراد القوات العمومية بإصابات بالغة.

وتنبأت المصادر ذاتها باستعداد الطلبة المنتمين للفصيل القاعدي بتصعيد المواجهة مع المصالح الأمنية، “تضامنا” مع زملائهم في فاس، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن كل الأجهزة الأمنية مستعدة لمواجهة عنف “القاعديين”، سيما أن منطقة الداوديات، حيث يوجد الحي الجامعي، طالما شهدت مواجهات عنيفة، سواء مع الأمن أو بين الفصائل نفسها، مما يثير حالة من الهلع في صفوف السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن المواجهات العنيفة بين أمن فاس والطلبة القاعديين أثارت حالة استنفار أمني غير مسبوق، وأدت إلى إصابة 51 عنصرا من أفراد القوات العمومية، من بينهم 34 عنصرا من القوات المساعدة و17 شرطيا من فرق التدخل السريع، نقلوا إلى مستشفيات فاس بسبب جروح متفاوتة الخطورة، بسبب إصابتهم بالحجارة كان الطلبة يرشقونهم بها من مسافة قريبة.

وأغمي في المواجهات نفسها على عدد من الأشخاص، أغلبهم من الطالبات، نتيجة صعوبات في التنفس جراء الأدخنة الغازية للقنابل المسيلة للدموع، التي أطلقتها قوات الأمن لشل حركة الطلبة الهائجين في وجهها، ما مكنها من اعتقال 17 طالبا وطالبة، حسب ما كشفه بلاغ والي جهة فاس مكناس.

خالد العطاوي

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