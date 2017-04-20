مصممون أمريكيون لتثمين الصناعة التقليدية

شركة مغربية مستقرة بالولايات المتحدة تجلبهم إلى المغرب لاقتراح تصاميم تستجيب للمتطلبات

فتح مصممون أمريكيون باب السوق الأمريكية على مصراعيه للصناع التقليديين المغاربة، وذلك من خلال إعداد تصاميم للحرفيين تستجيب لمتطلبات الزبون الأمريكي. وتقف وراء المشروع شركة بالولايات المتحدة الأمريكية يشرف عليها أحد المغاربة الذي استقر في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ أزيد من 25 سنة، وأسس في البداية شركة لتنظيم الرحلات السياحية، قبل أن يقتنع بأن السياحة والصناعة التقليدية تمثلان وجهين لعملة واحدة، إذ يمكن للصناعة التقليدية أن تمثل عنصر جذب للسياح الأجانب، كما يمكن أن تساهم السياحة في تحسين مستوى عيش الحرفيين والصناع التقليديين.

وأفاد حسن سمغوني، رئيس وكالة الأسفار «كازا بلانكا ترافل أند تورز»، في تصريح لـ»الصباح» أنه لاحظ خلال تنظيم رحلات سياحية إلى المغرب أن السياح الأمريكيين يولون اهتماما كبيرا لمنتوجات الصناعة التقليدية ويقبلون عليها، لكن ذلك يظل محدودا ويقتصر على المنتوجات المستعملة في الديكور. وجاءت فكرة البحث عن سبل من أجل تطوير الصناعة التقليدية المغربية لتستجيب لمتطلبات السوق الأمريكية وتتحول من منتوجات تستعمل في الديكور إلى مواد للاستعمال اليومي. وقرر إنشاء معرض دائم بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل عرض منتوجات الصناعة التقليدية المغربية للتعريف بها لدى الأمريكيين، فأسس شركة «موروكو برميير أفنت»، بواشنطن، وذلك لمدة سنتين، قبل الانتقال إلى نيويورك، قبل أن يستقر بمدينة «هاي بوينت» بكارولينا الشمالية. وأوضح سمغوني أنه تم اختيار هذه المدينة لأنها تحتضن أكبر معرض دولي للتصاميم والأثاث المنزلية والديكورات، ويعد محج الفاعلين في المجال من كل بقاع العالم، ما يمثل فرصة للتعريف بالصناعة التقليدية على المستوى العالمي. وأشار إلى أن هناك أربعة معارض كبرى بالولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال، ويتعلق الأمر بأطلانطا، ونيويورك ناو، وسانفرانسيسكو، وهاي بوينت، التي يوجد بها المعرض الدائم على مساحة 500 متر مربع. وأكد أنه رغم الاستقرار بمدينة هاي بوينت، التي ستحتضن بين 20 و 26 أبريل الجاري معرضا دوليا في التصميم والديكور، فإن الشركة تحرص على المشاركة في كل المعارض.

بالموازاة مع ذلك تنظم الشركة رحلات للمصممين الأمريكيين من أجل التعرف على الصناع التقليديين بالمغرب وزيارة الأوراش التي يشتغلون فيها، من أجل اقتراح تصاميم حديثة وعصرية تستجيب لمتطلبات السوق الأمريكية. وأكد سمغوني أن مصممين أمريكيين معروفين في المجال زاروا المغرب والتقوا مع صناع تقليديين وبعض الشركات الحرفية وتوصلوا إلى صيغ من أجل التعامل في ما بينهم. كما تم التوقيع على اتفاقية مع شركة «Citizen Ry»، المشهورة المتخصصة في البيع على الأنترنيت. وتعد هذه الشراكة فرصة بالنسبة إلى الصناع التقليديين المغاربة من أجل عرض منتوجاتهم وإبداعاتهم على الموقع، وهناك، حاليا، 364 صانعا يعرضون منتوجاتهم ويستفيدون من الخدمات، إذ يتمكنون من بيع سلعهم بأسعار جيدة.

عبد الواحد كنفاوي