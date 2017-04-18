بوتفليقة يملك 907 مليار في البنوك السويسرية

كشف تحقيق بثته قناة سويسرية أخيرا، أن عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الجزائري، يملك 907 مليون دولار (907 مليار سنتيم) في البنوك السويسرية.

وساهمت مدة حكم بوتفليقة للجزائر، منذ 1999 إلى جمع ثورة ضخمة لا يملكها أي قائد أو رئيس دولة في إفريقيا.

وأضافت القناة نفسها، بناء على مصادر قالت إنها موثوقة، أن بوتفليقة جمع ثروته من خيرات الجزائر من البترول والغاز الطبيعي، إذ استفاد منه حكام البلاد طيلة السنوات الماضية.

وذكرت القناة السويسرية، أن مديرية الضرائب بالجزائر، طالبت بوتفليقة في 1979، بتحويل مالي مهم غير قانوني بقيمة 100 مليار دينار جزائري، مباشرة بعد وفاة الرئيس الجزائري السابق بومدين.

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