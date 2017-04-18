أوربا تدعو تركيا للتحقيق في مخالفات الاستفتاء

دعت المفوضية الأوربية تركيا اليوم الثلاثاء، للتحقيق في “مخالفات مزعومة” في الاستفتاء الذي أجري أول أمس الأحد، ويهدف لمنح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات أوسع.

وقال مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم المفوضية في إفادة دورية “ندعو السلطات التركية لبحث الخطوات المقبلة بحذر شديد والسعي لأكبر توافق وطني ممكن في أعقاب الاستفتاء.”

وأضاف “كما ندعو السلطات إلى بدء تحقيق شفاف في هذه المخالفات المزعومة” في إشارة إلى تقرير مراقب دولي وقرار اتخذ في اللحظة الأخيرة باستخدام أوراق اقتراع غير مختومة بختم رسمي في الاستفتاء.

تعليقات