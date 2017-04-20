النصب على مصحة بالبيضاء

عملية نصب محكمة تعرضت لها مصحة خاصة بالبيضاء، بعد أن تعاقدت مع مسير شركة متخصصة في بيع وتوزيع وصيانة الأجهزة الطبية، من أجل اقتناء جهاز للفحص بالأشعة، وبعد تأخره في وقت التسليم، زودهم بجهاز آخر، تبين أنه اقتني بـ»الكيلو» من مستشفى محمد الخامس، ويشكل خطورة على صحة العاملين بالمصحة والمرضى.

وأفادت مصادر «الصباح» أن المصحة تقدمت بشكاية ضد المسير تتهمه بالنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد وبيع مستلزم طبي غير مرخص به، فأمر الشرطة القضائية للحي الحسني بالتحقيق فيها والاستماع إلى جميع الأطراف.

وتعود تفاصيل القضية، عندما تعاقد مسؤولو المصحة مع مسير شركة للمستلزمات الطبية، من أجل تزويدهم بجهاز للفحص بالأشعة متطور، إذ حدد ثمن البيع في 180 ألف درهم، وتم تسليمه 60 ألف درهم دفعة أولى، وتحديد مدة التسليم وتسديد باقي المبلغ في شهرين.

حل أجل التسليم، دون أن تفي الشركة الموزعة بالتزاماتها، الأمر الذي دفع مسؤولي المصحة إلى الدخول في مفاوضات حبية من أجل تسلم الجهاز، فاقترح مسير الشركة المتهم منحهم مؤقتا، جهازا تتوفر فيه جميع شروط سلامة الاستعمال من حيث الجودة والأداء والسلامة للمريض والعاملين بالمصحة، إلى حين تسليمهم الجهاز المتفق عليه، والذي حسب قوله، تأخر تسليمه بسبب ظروف قاهرة.

تسلمت المصحة الجهاز الجديد، ومن أجل إبداء حسن نيته في تنفيذ العقد، سلم مسير الشركة المشتكى بها، لمسؤولي المصحة، كمبيالة بقيمة 60 ألف درهم.

وأثناء تركيب الجهاز داخل المصحة، والشروع بالعمل به، سيتفاجأ تقنيو المصحة أنه غير قابل للاستعمال، بل الأكثر من ذلك أنه غير مرخص به قانونا، وبعد بحث وتحر، سيكون مسؤولو المصحة أمام صدمة، إذ تبين أن الجهاز مصدره مستشفى محمد الخامس بالبيضاء، بيع لأشخاص خردة وبـ»الكيلو»، وأنه لا تتوفر فيه شروط الصحة والسلامة. وأمام هذه الصدمة، حاول مالكو المصحة استخلاص قيمة الكمبيالة من بنك، فتفاجؤوا أنها دون مؤونة، وقتها أدركوا أنهم أمام عملية نصب محكمة، فتقدموا بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية.

وأكد مالكو المصحة في شكايتهم، أن الجهاز الذي سلمه لهم مالك شركة بيع الأجهزة الطبية، لا يدخل في لائحة الأجهزة المرخص بتوزيعها وبيعها، كما أنه مخالف للقانون 12/84 المتعلق بالمستلزمات الطبية الصادر بتاريخ 30 غشت 2013، وأنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال من قبل الممثل القانوني للشركة البائعة، بعد أن أخفى عنهم أن الجهاز غير قابل للاستعمال وغير مجهز قانونا، إذ يشكل ضررا على صحة المريض والأطر الطبية التي ستشرف عليه.

مصطفى لطفي

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