اتهام لاعبين دوليين بالنصب

الشكاية تقدم بها مقاول والشرطة استدعتهم للاستماع إلى إفادتهم

فتحت مصالح الأمن بالبيضاء، تحقيقا بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، في اتهام مقاول للاعبين دوليين، من بينهم عميد سابق للمنتخب الوطني، بالنصب والاحتيال، بعد مشاركته في اقتناء عقار بمراكش من أجل تشييد عمارة سكنية بها محلات تجارية.

واستمعت الشرطة القضائية إلى المقاول في محضر قانوني، قدم فيه كل الدلائل التي تفيد تعرضه للنصب من قبل اللاعبين الدوليين، مبرزة أنه تم استدعاؤهم من أجل الاستماع إلى إفادتهم قبل إرجاع المسطرة إلى النيابة العامة لاتخاذ المتعين.

وتقدم المقاول بشكاية ضد اللاعبين، جلهم لاعبون سابقون بالرجاء الرياضي، وشريكان آخران، يتهمهم بالنصب عليه وتفويت العمارة إلى لاعب دولي سابق بطريقة احتيالية. وبعد إحالتها على الشرطة القضائية بمراكش والاستماع إليه، تقرر إحالتها على النيابة العامة بالبيضاء بحكم أنهم يقطنون بهذه المدينة.

وكشف المقاول، أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 27 فبراير 2007، اقتنى بمعيّة شركائه وهم مدرب وطني ولاعب سابق للمنتخب والرجاء الرياضي، وشريكان آخران ، الملك المسمى « المنار 128 «، وهو عبارة عن أرض معدة للبناء مساحتها الإجمالية 476 مترا مربعا الكائنة بتجزئة «أطلسي الجنانات» مراكش المنارة، وتم الاتفاق أن يكون نصيب المقاول الثلث ، والثلث الثاني للمدرب واللاعب السابق، والثلث الأخير للشريكين الآخرين. وأفاد المقاول في شكايته، أنه بتاريخ تحرير العقد، تم توقيع توكيل لفائدة أحد الشركاء، دس بطريقة احتيالية مع العقد وقع عليه دون أن علم بمحتواه.

وأضاف المشتكي أن شراء العقار المذكور، كان هدفه إقامة عمارة سكنية تتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، حيث تم إنجاز أشغال البناء بإشراف شخصي منه بعد أن تولى أداء جميع المصاريف على حسب مراحل الإنجاز إلى غاية نهايته، قبل أن يفاجأ بوجود عقد « بيع حقوق مشاعة عقارية عن طريق الوفاء بمقابل « ينصب على العمارة التي تم تشييدها كاملة، تم إبرامه بين أحد الشركاء، وعميد سابق للمنتخب الوطني بصفته مشتريا.

وأكد المشتكي أنه بالرجوع إلى عقد البيع المذكور، يلاحظ تضمنه مغالطات احتيالية، إذ يشير العقد إلى أن المشتكي وباقي شركائه، لم تتوفر لهم السيولة النقدية من أجل بناء العمارة، الأمر الذي دفعهم إلى الاتفاق مع العميد السابق للمنتخب الوطني، لتمويل عملية البناء مقابل الحصول على نسبة مهمة من العمارة. وأكد المقاول، أن أحد الشركاء وهو المتهم الرئيسي في القضية، باع حصص باقي الشركاء في العمارة بما فيه نصيبه إلى العميد السابق للأسود، وحدد الثمن في أربعة ملايين درهم، تم استخلاصها كدين على عاتق الشركاء .

وأكد المشتكي أن العمارة تم تشييدها من قبله بعد أن تولى شخصيا الإشراف على الإنجاز و التمويل على أساس إجراء محاسبة في النهاية بينه و بين باقي الشركاء الذين توصل منهم بمبلغ 000 300 درهم عن طريق المشتكى به الأول .

وأضاف المشتكي أنه لا دليل على وجود أي اتفاق مع عميد المنتخب السابق من أجل التمويل، كما ليس هناك أي أساس لما تم ادعاؤه من إنفاق أربعة ملايين على بناء العمارة ، ولا وجود لأي وثيقة أو بيان حساب يثبت ذلك ، ولا أساس بالتالي لأي دين يكون عالقا بذمة المشتكي وباقي المشترين ، ليكون قابلا لإجراء أي مقاصة .

محمد السريدي (مراكش)

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