استطلاع .. أجمل نساء العالم

أصدر موقع “بوزنيت” المعروف، قائمة لأجمل 5 نساء في العالم، بناء على استطلاع قام به أخيرا، شارك فيه الملايين.

وأبرز الموقع المشهور بتتبع أخبار الفنانين والممثلين العالميين، إذ جاءت الممثلة الأمريكية الشابة داكوتا جونسون في الرتبة الخامسة.

وفازت الممثلة البريطانية المعروفة إيما واتسون بالرتبة الرابعة.

وفي الرتبة الثالثة، جاء عارضة الأزياء الأمريكية تايلر هيل، البالغة من العمر 21 سنة، والتي اكتسحت المجال أخيرا بجمالها.

وكما كان متوقعا، دخلت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا الترتيب في الرتبة الثانية، إذ أصبحت من أبرز الهنديات بعدما اقتحمت مجال هوليود قبل سنوات.

واحتلت الرتبة الأولى، المغنية الأمريكية بيونسي.

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