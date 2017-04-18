رسالة جديدة من بوليساريو إلى الأمم المتحدة

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، المدعو إبراهيم غالي، بعث برسالة جديدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوثيريس أمس الاثنين، “نبهه فيها إلى ما أسماه “خطورة السياسة القمعية التصعيدية المغربية” في الأراضي الصحراوية المغربية.

ولجأ زعيم الانفصاليين إلى أسلوبه المعتاد في اتهام المغرب في الرسالة بعرقلة المفاوضات ونهج السلطات لما أسماه “القمع” في الصحراء المغربية، من أجل تغطية رفض ميليشيات الجبهة الانسحاب الفوري من منطقة الكركرات العازلة، بناء على قرارات الأمم المتحدة.

واتهمت الجبهة الانفصالية المغربية ب”قمع الوقفات الاحتجاجية” في الصحراء المغربية، مقدمة معطيات مغلوطة عن الوضع في المدن الصحراوية، مبرزة أن “القوات المغربية تحاصر المدن الصحراوية”.

وتريد البوليساريو إيجاد مخرج للورطة التي وضعت نفسها فيها أخيرا، بعدما أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا قويا حذر فيه ميليشيات الجبهة من الاستمرار في استفزازاتها في الكركرات، بنهج سياسة الهروب إلى الأمام وافتعال مشاكل أخرى.

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