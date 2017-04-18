طقس الأربعاء ..أمطار في الشرق وحرارة في باقي المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نوعا ما بكل من منطقة سوس والسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية .

كما سيلاحظ ، خلال الظهيرة، نمو سحب غير مستقرة شيئا ما فوق الأطلس والهضاب العليا الشرقية مع نزول قطرات مطرية متفرقة واحتمال بروز عواصف رعدية محلية، عدا ذلك ستكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح شرقية منتظمة بمنطقة طنجة، ومن القطاع الجنوبي ضعيفة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الغربي عموما بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و 19 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 19 و24 درجة بمنطقة سوس والجنوب – الشرقي والأقاليم الجنوبية والسهول الواقعة غرب الأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و23 درجة بالمرتفعات وجوار السواحل المتوسطية، وما بين 24 و29 درجة بالمنطقة الشرقية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 29 و34 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 34 و40 درجة بكل من اللوكوس والغرب ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة والمهدية وما بين بوجدور والكويرة .

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