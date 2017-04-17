ارتفاع حركة النقل الجوي بالمطارات

سجلت حركة النقل الجوي خلال شهر مارس الماضي، بمختلف مطارات المملكة ارتفاعا بنسبة 78ر9 في المائة.

وأوضح تقرير للمكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين خلال هذا الشهر انتقل إلى مليون 575 الفا و825 مسافرا، مقابل مليون و435 ألفا و429 مسافرا في السنة الفارطة.

وبتسجيل هذا العدد، يصل مجموع المسافرين خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، إلى 4 ملايين و402 ألف و910، أي بارتفاع يناهز 3ر9 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2016.

وأشار المصدر إلى أن حصة مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء من هذا العدد، بلغت 46ر45 في المائة خلال شهر مارس الفارط، متبوعة بنسبة 31ر24 في المائة كحصة لمطار مراكش-المنارة و 73ر7 في المائة لمطار أكادير-المسيرة، في وقت لم تتجاوز فيه مساهمة باقي مطارات المملكة نسبة 5 في المائة.

ويلاحظ من خلال تقرير المكتب، أن الارتفاع شمل حركة النقل الجوي الداخلي والدولي على حد سواء، (74ر8 في المائة بالنسبة للأول و91ر9 في المائة بالنسبة للثاني).

وقد صاحب هذا الارتفاع في عدد مسافري الشهر الثالث من السنة الجارية، ارتفاع في حركة الطائرات بنسبة 74ر4 في المائة، وفي عمليات الشحن التجاري بنسبة 57ر14 في المائة، فضلا عن حركة الطائرات العابرة للأجواء المغربية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 7ر5 في المائة.

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