لوبان .. نسخة ترامب الفرنسية

تعد مارين لوبان من أبرز المرشحين الكبار للرئاسة في فرنسا، سبق وأن ترشحت عام 2012 وحلت في المرتبة الثالثة، وتمثل مسألة تقليص عدد المهاجرين الشرعيين أحد أبرز محاور خطابها الانتخابي.

مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان 48 عاما تنتمي لحزب الجبهة الوطنية، تحت شعار “باسم الشعب”، هي نائبة في البرلمان الأوروبي منذ 2004، وترشحت للانتخابات الرئاسية في 20122، وحلت ثالثة فيها حيث حصدت 17.90 بالمائة من الأصوات.

وتسعى منذ وصولها لرئاسة الجبهة الوطنية في يناير 2011، لتغيير صورة الحزب اليميني المتطرف، فيما يحظى هذا الموضوع بحصة الأسد في خطاباتها فهي تريد تقليص عدد المهاجرين الشرعيين إلى حد كبير وإلغاء الحق في الأرض (الحق في الحصول على الوثائق لغير الفرنسيين المولودين على الأراضي الفرنسية)، وتجسيد مبدأ الأفضلية للفرنسيين في الدستور.

وتطالب بمنع الرموز الدينية في الأماكن العامة وتؤكد أن محاربة الأصولية الإسلامية هدفها الأسمى.

فرانس 24

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