قتلى في حادثة سير ببني ملال

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، أمس الأحد، على الطريق الرابطة بين الجماعتين الترابيتين لعيايطة (دائرة بني ملال) وسيدي عيسى (دائرة الفقيه بن صالح).

وأفادت السلطات المحلية بأن الحادثة، التي وقعت على مستوى الجماعة القروية أولاد اكناو التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بني ملال، نجمت عن انقلاب سيارة خفيفة كانت تقل خمسة أشخاص، مما تسبب في مصرع شخصين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، منهم شخص إصابته بليغة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نقل المصابين إلى المركز الإستشفائي الجهوي لبني ملال قصد تلقي العلاجات الضرورية ، فيما تم إيداع جثتي الضحيتين بمستودع الأموات بنفس المستشفى قصد إجراء عملية التشريح.

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