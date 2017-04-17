روسيا تسمح للمغاربة بدخولها دون “فيزا”

رفض عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، كشف أوراقه كاملة، واختار الوقوف في منطقة وسطى بين الأغلبية والمعارضة، إذ في الوقت الذي خاطب فيه أعضاء حزبه بمجلسي البرلمان بضرورة أن يكون موقفهم واضحا من الحكومة، بالدعم اللازم، وأن مهمتهم أن يساعدوها، قدم استقالته من مج... اقرأ المزيد