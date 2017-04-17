طقس الثلاثاء ..أمطار في بعض المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى السهول الشمالية والوسطى، فضلا عن تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية.

كما سيلاحظ منذ نهاية الصباح نمو سحب غير مستقرة شيئا ما فوق الأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية مع نزول قطرات مطرية واحتمال بروز عواصف رعدية. عدا ذلك ستكون الأجواء مشمسة بباقي ربوع المملكة مع مرور بعض السحب العليا في بعض الأحيان.

وستهب الرياح شرقية معتدلة بمنطقة طنجة، ومن القطاع الجنوبي ضعيفة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي للبلاد، جنوب المنطقة الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب من القطاع الغربي عموما بباقي أرجاء المملكة، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و19 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والجنوب الشرقي ، وستكون ما بين 19 و24 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية والسهول الواقعة غرب الأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و25 درجة بالمرتفعات وجوار السواحل المتوسطية، وما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 30 و35 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 35 و40 درجة باللوكوس والغرب ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان، محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والعرائش.

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