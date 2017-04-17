بدء العمل بتطبيق للإبلاغ عن تراكم النفايات

اعتمدت جماعة سلا تطبيقا معلوماتيا جديدا عبر الهاتف النقال، سيمكن ساكنة المدينة من إبلاغ المصالح الجماعية المختصة والشركات المفوض لها تدبير النظافة بمكان تواجد النقط السوداء لتراكم النفايات بمختلف الأحياء.

وأوضح مجلس الجماعة على موقعه الالكتروني، أنه بفضل هذا التطبيق، يمكن لكل شخص رصد نقطة سوداء للنفايات داخل المجال الترابي للجماعة، تصوير مكان تواجدها وإرسالها عبر الهاتف، مبرزا أنه بمجرد توصلها بالرسالة ستعمل المصالح المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل الفوري من أجل معالجة موضوع الشكاية.

ويمكن تحميل هذا التطبيق، يضيف المصدر، عن طريق الهاتف النقال تحت عنوان “عيني على مدينتي” انطلاقا من خدمة “بلاي ستور” أو البرمجيات المماثلة.

وأشار المصدر إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار مواصلة جهود الجماعة لتقريب الخدمات الجماعية من المواطنين وتحسين جودتها وتسريع وتيرة التفاعل والتجاوب مع الشكايات الواردة عليها.

من جهة أخرى، يسمح التطبيق، من خلال نافذة إخبارية، بالاطلاع على مختلف مستجدات جماعة سلا، كما سيتم مستقبلا تعميم التطبيق ليشمل الشكايات المتعلقة بمختلف الخدمات التي تقدمها الجماعة كالإنارة العمومية، والطرقات والتشوير، والخدمات الإدارية.

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