مدونة للتبليغ رهان المفوضين القضائيين بإفريقيا

اختتمت مناقشات الندوة العلمية الإفريقية المنعقدة بقاعة المحاضرات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء الأسبوع الماضي، حول موضوع «المفوض القضائي ضامن للأمن القانوني والاقتصادي بإفريقيا» التي شارك فيها متدخلون يمثلون ثماني دول إفريقية هي: المغرب وبوركينافاصو ورواندا والنيجر وغينيا والكامرون وتونس والجزائر، للتعرف على الجوانب النوعية لأنظمتها في مادتي التبليغ والتنفيذ ودور المفوضين القضائيين، وخرج المشاركون بتوصيات هامة للرقي بمهنة المفوض القضائي وتيسير دوره الهام في الأمن القانوني والاقتصادي للدول.

ومن التوصيات التي دعا المفوضون القضائيون الأفارقة إلى تطبيقها، تحديث النصوص المنظمة لمهنة المفوض القضائي وفق المقاربة الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن المجلس الأوروبي حول تنفيذ الأحكام، وإحداث مدونة للتبليغ وتنفيذ الأحكام مع مراجعة شاملة لمواد التبليغ، إضافة إلى التعامل المباشر مع المفوضين القضائيين وإشراك المتقاضي في تحمل المسؤولية في التبليغ.

و أوصى المشاركون بتوسيع الاختصاص المكاني على صعيد الجهة وإسناد مهام جديدة، إضافة إلى إسناد المراقبة والتأديب إلى المجالس الجهوية ابتدائيا ولجنة مختلطة استئنافيا.

وشدد المشاركون في توصيتهم على ضرورة الحق في المعلومة والسماح للمفوضين القضائيين بالاطلاع على السجلات الممسوكة لدى إدارة الأمن والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحافظة العقارية وإدارة الضرائب، وتجريم ادعاء الإعسار وإخفاء المكاسب والأموال.

ودعا المفوضون القضائيون الأفارقة إلى مراجعة الأجور وتحسين الأوضاع، وحماية المفوض القضائي في شخصه وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لذلك.

وفي إطار إستراتيجيته للانفتاح على محيطه، ونسج علاقات متميزة مع مختلف الدول الإفريقية، بادر المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالبيضاء إلى تنظيم ندوة علمية حول موضوع «المفوض القضائي ضامن للأمن القانوني والاقتصادي بإفريقيا».

وشهدت أشغال الندوة تسليط فريد مرجان رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء الضوء على دور المفوضين القضائيين باعتبارهم فاعلين قانونيين في خدمة القضاء والمتقاضين، والانفتاح على المحيط الإفريقي خصوصا بعد الزيارات الرسمية التي قام بها الملك محمد السادس إلى أزيد من 25 دولة إفريقية لفتح أوراش اقتصادية وتشجيع الفاعلين وتعزيز الإطار القانوني.

وأكد مرجان في كلمته على ضرورة إرساء شراكة مربحة مع الدول الإفريقية هدفها ازدهار مهنة المفوض القضائي، باعتباره فاعلا رئيسا في عملية التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات.

من جهته أكد عبد الإله أودادس المسؤول بمديرية الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، على الدور الجوهري والهام للمفوضين القضائيين خدمة للقضاء، مشيدا بالتجربة الكبيرة للهيأة الوطنية ومجالسها وما تلعبه من أدوار في الدبلوماسية الموازية، وفي التعريف بالمغرب وتأكيد التوجه المغربي في القارة الإفريقية التي تمثل مجالا حيويا للمغرب وخصوصا أقطار بلدان جنوب الصحراء.

وفي ما يتعلق بتدخلات المشاركين الممثلين للدول الإفريقية، قال سيم أليان من دولة الكامرون، إن المغرب قوة اقتصادية وسياسية، ومع عودته لإفريقيا فإنه ينبغي للدول الإفريقية مسايرة تطوره، وتمنى أن يكون هذا الشعار مثمرا من خلال التعاون جنوب- جنوب وأن يعيش المغرب مزيدا من الأمن والاستقرار.

وجوابا عن سؤال يتعلق باختصاصات المفوض القضائي في البلدان الإفريقية، قال كمارى سيدوبا كيسينغ من غينيا إن جميع الاختصاصات منصوص عليها في القانون الأساسي وهي تعيين المفوض القضائي حيت يحرر الوقائع ويحدد تاريخ مثول الأطراف أمام القاضي، أما إذا كان الأمر جنحيا فالنيابة العامة هي التي تقوم بالإخطار، كما أشار أنه في غينيا لديهم إجراء استثنائي إلزامي يقوم به المفوض القضائي يخص أداء اليمين في المحكمة الدستورية لرئيس الجمهورية.

أما في النيجر فإن المفوض القضائي يحضر في الصفقات العمومية إلزاميا لضمان شفافية العملية، كما يسهر على عمليات الترويج كاليانصيب واللعب حسب قول موسى دانكوما إساكا.

وفي رواندا كشف جون سوكو أن المفوض القضائي هو الذي يختار تاريخ الجلسة وفق ما يتيحه الزمن ووفق ما يريده موكله، وأن تنفيذ الأحكام من الأدوار المهمة التي يقوم بها المفوضون القضائيون.

كما قال دمين خاطري من موريتانيا إن بلاده استحدثت النظام الأساسي للعدول المنفذين في 2000 حسب القانون رقم 18-94 وخصت هذه الفئة بإجراءات التبليغ والاحتجاجات في مادة الحوالات التجارية وبيع المنقولات والعقارات وبتنفيذ القرارات القضائية والإدارية، وهو محرك أساسي للاقتصاد، كما يقوم العدل المنفذ بضبط النظام داخل قاعة الجلسات، في حين ينصرف دور كتابة الضبط بالأساس إلى حفظ الذاكرة القضائية وتبليغ الاستدعاءات والقرارات القضائية في المناطق التي لا يوجد فيها العدل المنفذ.

وفي ما يتعلق بدور المفوض القضائي في الأمن القانوني والاقتصادي، قال ممثل غينيا إنه عندما يأتي المستثمر إلى البلد لابد أن تكون له ضمانات من المفوضين القضائيين باعتبارهم مؤسسة مساعدة للقضاء، وتمثل الدولة في التبليغ والتنفيذ، لذلك فالمفوض القضائي يعمل تحت اليمين القانونية وعليه احترام التزاماته وأخلاقيات وقواعد المهنة، فهو ليس بشخص عادي، فقد تابع تكوينا مهنيا من أجل التحكم في استعمال المساطر بعده امتحان التخرج وكفاءته تسعفه لمسايرة المستثمرين، فهو يقوم إذن بخدمة عمومية تحت طائلة المتابعة الجنائية.

محمد بها

دعوا إلى تصحيح وضعيتهم وتوسيع اختصاصاتهم باعتبارهم ضامنين للأمن القانوني والاقتصادي

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