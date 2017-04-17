بوتفليقة يبعث برسالة دعم للأسد من فراشه

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجزائر، “بعث برقية تهنئة لنظيره السوري بشار الأسد بمناسبة الذكرى ال71 لاستقلال بلاده، أعرب له من خلالها عن ارتياحه لمستوى العلاقات التي تربط بين البلدين وأمله في أن تفضي جولات الحوار السورية إلى انفراج الأزمة التي يعيشها هذا البلد”.

وأضافت الوكالة، “وجاء في برقية التهنئة “يسرني بمناسبة احتفال الجمهورية العربية السورية بالذكرى الواحدة والسبعين لعيد استقلالها المجيد، أن أتقدم إلى فخامتكم باسم الجزائر، شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأطيب التهاني وأصدق التمنيات، راجيا من المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بدوام الصحة و العافية وعلى شعبكم العزيز وقد حقق مرامه في إعادة البناء والتعمير في كنف الوئام والتوافق الوطني”.

وأوضح الرئيس الجزائري في الرسالة، حسب الوكالة الجزائرية، “وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن ارتياحنا لمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين بلدينا الشقيقين وعن متابعتنا باهتمام لتطورات الأزمة التي يعيشها بلدكم العزيز، آملين لأن تفضي جولات الحوار السورية إلى انفراجها و عودة الأمن و الاستقرار اللذان يتوق إليهما الشعب السوري الشقيق”.

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