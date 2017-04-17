وذكر بنس، الذي كان يتحدث من “مبنى الحرية” الواقع على بعد بضعة أمتار عن الخط الفاصل، أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيار لمعالجة مشكلة البرامج البالستية والنووية لكوريا الشمالية.

وقال بنس في قرية بانمونغوم الحدودية، حيث تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 1953، إن واشنطن تريد تحقيق الأمن “من خلال وسائل سلمية عبر التفاوض. لكن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ونبقى إلى جانب الكوريين الجنوبيين”.

وتابع نائب الرئيس الأميركي قائلا “رسالة شعب الولايات المتحدة هي أننا نسعى إلى السلام، لكن أميركا سعت دائما للتوصل إلى السلام باستخدام القوة، ورسالتي اليوم بينما أقف مع القوات الأميركية في كوريا والعسكريين الشجعان للجمهورية الكورية، هي رسالة تصميم”.

وتأتي زيارة نائب الرئيس الأميركي غداة تجرية فاشلة لإطلاق صاروخ قامت بها كوريا الشمالية.

سكاي نيوز