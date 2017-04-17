مصر تفشل مخططا إرهابيا جديدا

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الأحد اعتقال 13 “إرهابيا” كانوا يخططون لارتكاب اعتداءات تستهدف المسيحيين والمقرات الرسمية، بعد أسبوع من اعتداءين استهدفا كنيستين قبطيتين.

ويأتي هذا الاعلان متزامنا مع احتفال الأقباط أمس الأحد بعيد الفصح، تحت رقابة أمنية مشددة. واستهدفت في التاسع من الشهر الحالي كنيستان في طنطا والاسكندرية باعتداءين تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية وأوقعا 45 قتيلا.

واتهم بيان وزارة الداخلية “الجناح المسلح لتنظيم الاخوان المسلمين” بالتخطيط في محافظات دمياط والبحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ “لتنفيذ سلسلة من التفجيرات والعمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها الحكومية والمسيحية وعدد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة بهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الإستقرار والعمل على تأجيج الفتن الداخلية”.

وأوضح البيان أنه تم اعتقال “13 من تلك العناصر الإرهابية (…) كما تم تحديد مزرعتين بنطاق محافظتي البحيرة والإسكندرية تضمان العديد من المخابئ السرية تحت الأرض يتم إستخدامهما كأوكار لتصنيع العبوات المتفجرة وتخزين الأسلحة والذخائر”.

وكانت الاحتفالات بعيد الفصح اقتصرت أمس الأحد على الصلوات من دون مظاهر احتفالية.

ويشكل الأقباط نحو عشرة بالمائة من سكان مصر ال92 مليونا.

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