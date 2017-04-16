“لمعلم” كا يقلي السم

في الوقت الذي أشارت مواقع إلكترونية إلى تعرض عصام بلاليوي، المعروف ب”وشمة”، إلى الطرد من قبل والدة سعد لمجرد الفنانة نزهة الركراكي، حين أتى إلى زيارته في شقته الباريسية، شوهد الأخير رفقته في “فيديو” مباشر (لايف)، وضعه على صفحته الخاصة ب “فيسبوك”، وهو يحيي جمهوره و”الفانز”، وإلى جانبه بعض الأصدقاء والمغنية حكمت بوجلابة تعانقه وتربت بيدها على صدره، قبل أن يتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ذلك “فيديو” ل”لمعلم” في شوارع العاصمة الفرنسية، وهو يرقص على إيقاعات عزف إحدى فرق الشارع، وكأنه “يقلي السم” إلى جهة معينة، الله وحده يعلم من هي.

وبدل أن يلتزم الصمت ويمنح نفسه فرصة التدبر والتفكر في ما آلت إليه أموره بعد حوالي نصف سنة أمضاها في السجن، ويحاول أن يسوّق لصورة جديدة ويدبّر أزمته بحكمة وتعقل، ويحصد المزيد من التعاطف، فضل لمجرد أن يقوم بخرجات غير محسوبة، في خطوة يمكن أن يعتبرها القضاء الفرنسي استفزازية، خاصة أن التحقيق ما زال جاريا معه، وإطلاق سراحه تم وفق شروط صعبة، من بينها وضعه سوارا إلكترونيا لضبط تحركاته ودفعه مبلغ كفالة مرتفعا جدا.

من جهة أخرى، استبعد مصدر حقوقي فرنسي، في اتصال مع “الصباح”، أن يعود لمجرد إلى السجن بعد استئناف النيابة العامة حكم قاضي الحريات بتمتيع “لمعلم” بالسراح المؤقت، إذ من المنتظر أن يمثل الثلاثاء المقبل أمام المحكمة، دون أن يعني ذلك بالضرورة عودته إلى “فلوري ميروجي”.

تفاصيل أخرى تجدونها في عدد غد من “الصباح” الورقية.

نورا الفواري

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