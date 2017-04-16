مكناس تنقذ أحياءها غير المجهزة

أعطى عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، زوال الخميس الماضي، رفقة رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس البلدي والمدير العام لشـركة العمران والعـديد مـن رؤسـاء المصالح الخارجية ومنتخبين برلمانيين وفعاليات من المجتمع المدني، انطلاقة الشطر الأول لبرنامج التهيئة الحضرية للعديد من الأحياء ناقصة التجهيز بالعاصمة الإسماعيلية.

وسيستفيد من هذا المشروع، المدرج في إطار شراكة بين وزارة السكنى وسياسة المدينة وجماعة مكناس والعمالة وشركة العمران، ما يقارب 35 ألف أسرة تقطن عددا من الأحياء.

وتبلغ تكلفة المشروع مليون درهم، ممولة من قبل وزارة السكنى وسياسية المدينة على مدى ثلاث سنوات. ويهم الشطر الأول من هذا المشروع، تهيئة أحياء المنصور والروى والتقدم والبرج المشقوق، التي ستنجز على مدى 8 أشهر وبقيمة مالية تصل إلى 18.22 مليون درهم.

أما الحصة الثانية، فتضم أحياء سيدي بابا ووجه عروس والزرهونية، التي ستتم تهيئتها على مدى 8 أشهر وبقيمة مالية تصل إلى 17.43 مليون درهم.

في ما تهم الحصة الثالثة، أحياء الأمل ووادي الذهب، والتي ستنجز تهيئتها على مدى 6 أشهر وبقيمة 11.35 مليون درهم.

وتضم الحصة الرابعة تهيئة أحياء ديور المخازنية وكاريان السعيدية، التي ستنجز تهيئتها هي الأخرى على مدى 6 أشهر وبقيمة 6.42 مليون درهم. فيما تشمل الحصة الخامسة والأخيرة، حي البساتين الشاسع، الذي سيهيأ على مدى 8 أشهر وغلاف مالي يصل إلى 23.68 مليون درهم.

وتراقب شركة العمران مكناس وتتتبع كافة الأشغال المخصصة لهذا المشروع بتعاون مع المصالح المختصة بالجماعة الحضرية، علما باقي الأحياء المبرمجة ستتم تهيئتها بشكل منتظم خلال السنتين المقبلتين، إذ تصل مدة الإنجاز في مجموع أشطر هذا المشروع 36 شهرا.

حميد بن التهامي (مكناس)

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