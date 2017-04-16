ونشرت والدة رونالدو، ماريا دوس سانتوس، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، صورا لها بعاصمة النخيل “مراكش” مرفوقة بابن النجم البرتغالي، رونالدو جونيور”.

وأظهرت فيديوهات وصور، التقطها بعض المعجبين باللاعب، هذا الأخير وهو يتجول في أحد الفنادق الفخمة بمراكش، وسط عدد كبير من العشاق الذين كانوا يرغبون في أخذ صورة تذكارية معه، إلا أن الحراسة الأمنية المشددة التي فرضت عليه حالت دون ذلك.

وأثارت الزيارات المتكررة لرونالدو إلى مراكش وأكادير فضول متابعيه، الذين يتساءلون عن السبب “الحقيقي” الذي جعل نجم ريال مدريد يزور المغرب أكثر من 5 مرات خلال السنتين الماضيتين.

وقالت بعض التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن رونالدو يزور مراكش لأنه أغرم بالأجواء والطقوس المغربية.

في حين كشفت تعليقات أخرى أن الأصدقاء المغاربة المقربين من رونالدو هم من يدعونه إلى زيارة البلاد، مثل بطل “الكيك بوكسينغ” بدر هاري، بالإضافة إلى أنس أوزيفي، الذي يعمل وكيلا معتمدا للاعبي الكرة.

بينما ذكرت بعض المواقع المغربية أن السبب وراء الزيارات المتكررة لرونالدو إلى المغرب هو استعداده لإطلاق مشروع استثماري في القطاع السياحي.

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أعفى رونالدو من المواجهة التي جمعت النادي الملكي، السبت، بمضيفه سبورتينغ خيخون في إطار المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني.

سكاي نيوز