طقس الاثنين .. تحذيرات من حرارة مفرطة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بأجواء حارة بالأقاليم الجنوبية وسوس والجنوب الشرقي والسهول الغربية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محتملة.

وسيلاحظ تمركز بعض السحب الركامية الضعيفة ستستقر فوق مرتفعات الأطلس خلال الزوال، عدا ذلك ستكون السماء صافية بالأقاليم الجنوبية ومرور سحب من الأجواء العليا بباقي جهات البلاد.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الجنوبي إلى غربية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي على العموم في باقي أرجاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول المحيط الأطلسي الشمالي والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 17 و22 درجة بالسهول وسوس والجنوب الشرقي والسواحل الجنوبية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و26 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و25 درجة بالمرتفعات وجوار السواحل المتوسطية، وما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالقرب من السواحل الشمالية، وما بين 30 و35 درجة بالسايس والغرب واللوكوس والشاوية وسهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي والسواحل الجنوبية، وما بين 36 و41 درجة بعبدة والشياظمة وسوس والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان بالسواحل الأطلسية.

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