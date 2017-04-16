أنشيلوتي: واثق من تجاوز ريال مدريد

راهن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، أمس السبت على قدرات وإمكانيات لاعبي فريقه في اجتياز عقبة ريال مدريد الإسباني الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحافي، أمس السبت، “أنا على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات لاعبي فريقي في تحقيق الفوز على ريال مدريد، واعترف بأن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق”، مضيفا “البولندي روبرت ليفاندوفيسكي هو في حالة جيدة وسيكون بإمكانه خوض مباراة الإياب بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وحرمته من خوض لقاء الذهاب”.

وعن التعادل السلبي مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني (البوندسليغا)، قال أنشيلوتي: “كنا نستحق الفوز في لقاء أمس (السبت) فقد قدمنا مباراة رائعة وأضعنا أكثر من فرصة للتسجيل، لكن لابد أن نتفق أن ليفركوزن لعب بشكل متميز أمامنا، ولابد أن نتقبل التعادل”.

وبتعادل الأمس، حافظ بايرن ميونيخ على صدارة “البوندسليغا” بعدما ارتفع رصيده إلى 69 نقطة.

يذكر أن الفريق البافاري تلقى لهزيمة من ريال مدريد بهدف مقابل هدفين في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، ليضرب الفريقين موعدا ليوم الثلاثاء المقبل في مباراة اياب، ستشد أنظار محبي الرياضة من جميع أنحاء العالم.