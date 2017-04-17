تكاية تعود إلى المغرب بـ “زواج مرتب”

من المنتظر أن تعود الممثلة المغربية سارة تكاية إلى المغرب بعمل مسرحي جديد يحمل عنوان «زواج مرتب».

وحسب ما جاء في بيان صحافي، فإن مسرحية «زواج مرتب» تعد عملا فنيا مستوحى من الحياة المعاصرة، ألفه وأخرجه سمير طلحاوي، وقام بأداء أدواره الرئيسية كل من سارة تكاية، وسمير طلحاوي، وتيمور دومير، وفانسيا ديو، والمهدي فتاح، وجيريمي حاك، وادوسلاف ماجيريك، وأشورا بلفوضيل، وليوبولد هيدينغرين، ومصطفى روتمان، ويوهان بيربي، وسيريل روسيك، وسليمة.

وانطلقت أول عروض المسرحية، الثلاثاء الماضي، في «استوديو الفنون الحية» بالدارالبيضاء، وتواصلت العروض الأربعاء الماضي بمركز «زينيت» الرياض بالرباط، وأول أمس (الخميس) بالمعهد الثقافي الفرنسي بمراكش، واليوم (السبت) بالمركب الثقافي أحمد بوكماخ بطنجة.

وتسافر المسرحية بالجمهور، على امتداد ساعة ونصف ساعة، بالجمهور، عبر مشاهد مستوحاة من الواقع المعيش بطريقة كوميدية، وتحديدا من مؤسسة الزواج المعاصرة، وما يعترضها من صعوبات، واختلافات، ذات طبيعة ثقافية وسلوكية، تؤدي في غالبها للجوء إلى الكذب، الذي «يمرر بطريقة تغرق المشاهد في بحر من الضحك»، حسب ما جاء في البيان.

وأضاف أن مسرحية «زواج مرتب»، تركت خلال عرضها بمسرح «داريوس ميلهود» في المقاطعة 19 بالعاصمة الفرنسية باريس، أثرا إيجابيا، إذ جعلت الجمهور، وفق المقالات النقدية التي كتبت عنها، يعيش لحظات مليئة بالضحك الهادف، وحضرت علاقات الحب والشباب، والمسائل العائلية التي تولد تقاليد دينية، إلى جانب تلك الالتباسات، التي يمكن أن تعاش في علاقة ذات طابع عربي وإسلامي

وفي سياق متصل، تنطلق خلف «ليلا» الشخصية المحورية في المسرحية الأحداث وتعود إليها، إذ تثير حركات «ليلا» وإيماءاتها ضحك الجمهور عبر مواقف درامية حينا ومرحة أحيانا أخرى، علما أن المسرحية «جمعت بين الهزل والجد، كذريعة لنقاش أهم المواضيع الراهنة».

يشار إلى أن مسرحية «زواج مرتب» التي ألفها سمير طلحاوي رفقة سارة تكاية، ووندي نييتو، ومكسيم تريكارو، سيتواصل عرضها، أيضا، بفرنسا بمسرح «العبور نحو النجوم»، ومسرح «المحاور الثلاثة»، ومسرح «نانسي»، و»ديجون»، و»ليموج» بباريس.

إيمان رضيف

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