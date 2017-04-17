أمير وتحيحيت في “لالة العروسة”

سيكون لمشاهدي قناة «الأولى» موعد مساء اليوم (السبت)، مع «برايم» جديد من برنامج «لالة العروسة»، سيحل ضيفا عليه الفنان إيهاب أمير، خريج برنامج «ستار أكاديمي»، الذي سيقدم أشهر أعماله الغنائية من بينها «سليباتير»، التي تلقى تجاوبا كبيرا من قبل جمهور واسع.

وإلى جانب إيهاب، تحل الفنانة فاطمة تحيحيت، ضيفة على الحلقة، إذ ستؤدي أغاني أمازيغية.

ومن بين الفقرات الفنية المبرمجة خلال البرايم الثاني من «لالة العروسة» في موسمه الجديد، فقرة من توقيع الفنان المصري أحمد جمال، خريج برنامج «أراب أيدول»، الذي سيقدم باقة متنوعة من الأغاني على إيقاعات الموسيقى الشرقية.

يشار إلى أن النسخة الحالية من «لالة العروسة» تعرف مشاركة أزواج يمثلون مجموعة من المدن، من بينها مراكش والرباط والدار البيضاء وطانطان وورزازات وطنجة والخميسات، والذين سيتوج الفائزون منهم بلقب الدورة وتمنح لهم عدة جوائز، منها شقة وشهر عسل خارج أرض الوطن.

ويعتبر «لالة العروسة» من البرامج، التي تحقق أعلى نسب مشاهدة، والذي تم تمديد عقده لثلاث مرات متتالية، كما أنه يندرج في خانة البرامج، التي تراهن عليها «الأولى» لتحقيق نسب مشاهدة عالية.

أ ك

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