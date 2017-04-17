تلف استوديو الإرسال بإذاعة طنجة

تواجه إذاعة طنجة الجهوية، التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، حاليا، مشكل تلف استوديو الإرسال، الذي يعتبر سابقة في تاريخ المؤسسة ذاتها، إذ لم يسبق أن تعرض إلى أي مشكل تقني من قبل، حسب ما أكدته مصادر في تصريحها ل»الصباح».

وأضافت المصادر ذاتها، أن تجاوز المشكل التقني الخاص باستوديو الإرسال، سيكلف «دار البريهي» مبلغا ماليا باهظا يقدر بأزيد من تسعين مليون سنتيم.

وفي انتظار ذلك، يتم حاليا الاستعانة باستوديو التسجيل من أجل إرسال المواد الإذاعية.

يشار إلى أن إذاعة طنجة عرفت في الآونة الأخيرة تغييرات تجلت في تعيين مدير جديد لها خلفا لعبد الإله لحليمي، الذي عين مديرا لقناة وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم بالرباط.

أمينة كندي

تعليقات