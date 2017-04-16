برنامج أبرز مباريات اليوم الأحد

تتواصل اليوم الأحد، مباريات البطولة الوطنية والدوريات الأوربية.

وفي البطولة، يستقبل الدفاع الجديدي نهضة بركان، فيما يلعب الوداد الرياضي مباراة قوية أمام شباب قصبة تادلة، على أن يواجه الجيش الملكي شباب الريف الحسيمي مساء.

وفي الدوري الإنجليزي، تتواصل مباريات الجولة 33، إذ سيواجه ليفربول نادي ويست بروميتش، على أن يلتقي تشيلسي ومانشستر يونايتد في قمة الجولة.

وتتواصل مباريات “الليغا”، بمواجهات نارية، أولها مباراة فلنسيا وإشبيلية، على أن يستقبل غرناطة سيلتا فيغو مساء.

جدول أبرز مباريات اليوم:

البطولة الوطنية:

الدفاع الجديدي- نهضة بركان 16.30

شباب قصبة تادلة- الوداد الرياضي 16.30

الجيش الملكي- شباب الريف الحسيمي 19.00

الدوري الإنجليزي:

ويست بروميتش- ليفربول 13.30

مانشستر يونايتد- تشيلسي 16.00

الدوري الإسباني:

فلنسيا- إشبيلية 15.15

غرناطة- سيلتا فيغو 19.45

الدوري الفرنسي:

نانت- بوردو 14.00

مارسيليا- سانت إيتيان 20.00

الدوري الألماني:

دارم شتات- شالك 16.30

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