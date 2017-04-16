ونقلت صحيفة “الشروق” الجزائرية، أن منطقة “أولاد هداج ولاية بومرداس”، شهدت تسربا للمياه، وأن شركة عزمت على قطع المياه ابتداء من يوم الاثنين 17 أبريل 2017 إلى غاية يوم الخميس 20 أبريل 2017 الجاري.

وحسب بيان للشركة، سيكون انقطاع المياه بشكل تام في اليوم الأول لمدة 24 ساعة في عدة بلديات تابعة للعاصمة.

من جهتها أكدت شركة “سيال” للمياه أنها ستعمل على توفير المياه بالمؤسسات العمومية وكذا المستشفيات بتخصيص صهاريج، كما أكدت المؤسسة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتصليح العطب وتزويد السكان بالمياه في أسرع وقت ممكن.