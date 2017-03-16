بنكيران: سنتعامل بإيجابية مع قرار الملك

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعفى، وأمين عام العدالة والتنمية، إن الأخير سيتعامل بإيجابية مع قرار الملك محمد السادس، القاضي بإعفائه من رئاسة الحكومة، وتعيين شخص آخر من البيجيدي.

وأوضح بنكيران في تصريح لوسائل الإعلام، قبل قليل، بعد نهاية اجتماع الأمانة العامة للعدالة والتنمية، “قررنا التفاعل الإيجابي مع بلاغ الديوان الملكي مع احترام مؤسسات الحزب، والمجلس الوطني”.

وأقر بنكيران أن اجتماعا سيعقد غدا السبت للمجلس الوطني، وذلك للتداول في الموضوع، “ونمشي بطريقة ديمقراطية في نفس الاتجاه الذي مشى فيه اجتماع الأمانة العامة”.

ولم يرد بنكيران الرد على أي سؤال للصحافيين، لكنه أوضح أن القرار الملكي كان له تأثير كبير على المناضلين وبعض الإخوة والأخوات، “لكنهم عبروا باعتزاز عن المسار الذي قطعته المشاورات، كما ثمنوا الأمور الإيجابية التي جاءت في البلاغ الملكي”.

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