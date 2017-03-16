السبت 18 مارس 2017
بنكيران: سنتعامل بإيجابية مع قرار الملك

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1 تعليق

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    موسى

    عندما عزل أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قائد الجيش الصحابي الجليل (خالد ابن الوليد) رضهي الله عنه بقي جنديا في الجيش الإسلامي ولم يحزنه ذلك .وقد حزن حينما أتته المنية وهو سريره وكان يتمنا أن يموت في ساحت المعركة مستشهدا في سبيل الله .زقال سيدنا عمر فيه في حياته فقال (كان ابو بكر أدرى بالرجال مني = في معنى كلامه رضي الله .عندما تولى المعركة بعد ما استشهد قائد الجيش وانتصر فيها الجيش الإسلامي .

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