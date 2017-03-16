الخميس 16 مارس 2017
بنعبد الله: توقعت إعفاء بنكيران

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1 تعليق

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    M04

    LA YOMKINO WOJOUD HALL TAWAFO9I BAINA NAHHIB WANASSSAB WARAJOL YORID AN YA3MALL .KAIFA LAKA AN TA3MAL AW TO3TTI HINAMA YOFRADOO 3ALAIKKA ONASS NAHIBIOUN WANASSABOUNWAMAKHZANYOUN…………………….WASSSALINNNNNNNNNA KOLCHI ZEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.LBLED RAHA RADA GHIR BI BARAKKT LLAH WAL AJDAD SALIHIN WABA3D NASS CHORAFAA

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