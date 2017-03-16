بنعبد الله: توقعت إعفاء بنكيران

قال نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، إنه توقع قرار إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، واصفا إياه ب”الرجل الوطني الغيور”.

وأوضح بنعبد الله في تصريح لموقع “الجريدة 24″، أن “قرار إعفاء بنكيران كان مطروحا، إلى جانب توقعات أخرى، وحاولت إيجاد سبيل لتقريب وجهات النظر بين بنكيران وعزيز أخنوش (أمين عام التجمع الوطني للأحرار)، لتفادي البلوكاج في مشاورات تشكيل الحكومة، غير أنني لم أنجح”.

وقال بنعبد الله، “حاولت في آخر اللحظات قبل صدور بلاغ الديوان الملكي، إيجاد حل توافقي، غير أنني فشلت في ذلك”.

وأوضح بنعبد الله أن حزبه كان يريد بقاء بنكيران على رأس الحكومة واستمراره فيها، غير أن ذلك لم يتم “للأسف الشديد”.

وبخصوص قرار الملك محمد السادس، تعيين شخصية سياسية أخرى من العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة، قال أمين عام حزب الكتاب، إذ جلالته “احترم الدستور ووجد بديلا من خلال احترام إرادة الناخبين في 7 أكتوبر الماضي”، متمنيا أن “يتفاعل العدالة والتنمية مع هذه المرحلة الصعبة إيجابيا”.

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