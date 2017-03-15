هذا أول رد لبنكيران بعد إسقاطه من رئاسة الحكومة

تفاعل الأمين العام للعدالة والتنمية عبر الإله بنكيران، مع بلاغ الديوان الملكي القاضي بإسقاطه من رئاسة الحكومة بعد فشل مفاوضات تشكيل الحكومة.

وقال الموقع الرسمي للبيجيدي في بلاغ رسمي، إن بنكيران “وجه كل مناضلي الحزب إلى عدم التعليق بأي شكل من الاشكال على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي هذه الليلة المتعلق بتعيين رئيس حكومة جديد من حزب العدالة والتنمية”.

ومن المقرر أن يعقد الحزب اجتماعا على أعلى مستوى في الساعات القليلة المقبلة للتعليق على بلاغ الديوان الملكي.

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