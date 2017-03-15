الخميس 16 مارس 2017
هذا أول رد لبنكيران بعد إسقاطه من رئاسة الحكومة

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1 تعليق

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    عفاسي

    هذا هو الظاهر في هذا الزمان المؤن ذليل والفاجر معززا مكرما والمسلسل الذي نراه على القناة الفضائية المغربية خير دليل ما هو جار في الأوساط السياسة أهل الإصلاح ومحاربة الفساد متبعون من كل جانب وأهل الفساد والرشوة واكل مال الشعب يجولون ويعولون ولكن الحمد لله على الموت يامن غرتكم الحياة الدنيا وفسادها تذكروا يوم ترجعون في الى الله وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وان غرتكم الحياة الدنيا فاذهبوا الى المقابر وانظروا الى قبور من كانوا في هذه الدنيا أغنى منكم هل تبعهم ما كانوا يكنزون الى مقابرهم ان كانوا أهل مال طيب وحياة في طاعة الله فنعم وان كانوا أهل مال حرام وفساد هاهم كسبوه وعاشوا بلا راحة ولا اطمئنان وتركوه لغيرهم يعيشوا فيه وهم يسألون عنه ويعذبون .لك الحمد يا ربي على مارزقتنا من حلال طيب وصدق الله : لا يغرنك تقلب الذين كفروا متاع قليل ومأواهم جهنم وبئس المصير ….يا أيها الذين ءامنوا لايضركم من ضل ادا اهتديتم .

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