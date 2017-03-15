الخميس 16 مارس 2017
بلاغ الديوان الملكي الذي أسقط بنكيران كاملا

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1 تعليق

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    جبلي

    كثرة المبالغة وكأن بنكيران العدو اللذود لكل المغاربة هذا كنا نعرفه يوم ابدأت الحرب على البيديجي أن هناك شيئ يحاك وأن رأس بنكيران مطلوب رغم أنف الشعب والملك يعلم جيدا من وراء كل هذا لكنه محايد وسيتبع مايمليه الدستور ويتعلم الشعب أن الملك لا يتدخل في أمور الأحزاب و أنشاء الله الشعب سيعود وينتخب البيجيدي لأن الملك أثبت أن الصندوق هو الحل ولا مكان للمخزن بعد الآن في الإنتخابات والسلام

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